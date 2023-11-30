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Помощник Галактионова Заур Хапов дисквалифицирован на две игры

Помощник Галактионова Заур Хапов дисквалифицирован на две игры
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Заур Хапов, помощник главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, дисквалифицирован на две игры по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 27 ноября глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщал, что КДК рассмотрит удаление Хапова за оскорбление официального лица соперника после завершения матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

Сегодня стало известно, что Михаил Галактионов дисквалифицирован на две игры по решению КДК. Кроме того, на один матч и ещё одну игру условно был дисквалифицирован полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов.

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