Помощник Галактионова Заур Хапов дисквалифицирован на две игры

Заур Хапов, помощник главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, дисквалифицирован на две игры по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 27 ноября глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщал, что КДК рассмотрит удаление Хапова за оскорбление официального лица соперника после завершения матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

Сегодня стало известно, что Михаил Галактионов дисквалифицирован на две игры по решению КДК. Кроме того, на один матч и ещё одну игру условно был дисквалифицирован полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов.