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В КДК назвали оскорбительными слова Баринова «позор для всего футбола» в адрес судей

В КДК назвали оскорбительными слова Баринова «позор для всего футбола» в адрес судей
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц назвал оскорбительными слова полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в адрес судей.

«После окончания матча Баринов высказал недовольство судейской бригаде «для всего футбола – вы позор». Мы попросили объяснить, что он имел в виду. Баринов сказал, что это было на эмоциях. Он считает, что такое судейство недопустимо. Мы спросили о контактах с судьями после матча для извинения. Баринов ответил, что он не извинялся ни публично, ни по телефону.

Это было сказано в присутствии других лиц и затрагивает репутацию. Мы считаем, что это оскорбительно, потому что судья и делегат определили это как оскорбление. За оскорбительное отношение Баринов дисквалифицирован на два матча: один — реально, один — условно. Испытательный срок — один год», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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