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Каррагер: Месси — величайший игрок всех времён. Они с Роналду даже не близки по уровню

Каррагер: Месси — величайший игрок всех времён. Они с Роналду даже не близки по уровню
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Футбольный эксперт Джейми Каррагер сравнил уровень игры форварда «Интер Майами» Лионеля Месси и нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Решён ли спор между Месси и Роналду окончательно? Этого спора никогда и не было. Роналду даже не близок к уровню Месси. Роналду – это один из лучших бомбардиров всех времён, а Месси – это величайший игрок всех времён. Они даже не близки.

Было время, когда они были близки только потому, что Роналду забивал голы. А Месси забивал голы и был невероятным игроком. Я не думаю, что они могли сравниться даже на тот момент.

Пик Роналду пришёлся не на «Юнайтед»! Он был хорош в мадридском «Реале». Но скажу лишь одно — он не Месси», – сказал Каррагер в эфире CBS Sports Golazo.

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