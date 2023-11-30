Тикнизян: в таблице ситуация не выглядит плачевной, «Локомотиву» есть куда расти

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян оценил результаты команды по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги.

«В каких-то матчах мы потеряли очень важные для нас очки. Наверное, мы заслуженно идём на своём месте. Хотелось бы отметить наш характер. Было много игр в первом круге, где мы побеждали на последних минутах или отыгрывались по ходу матча. Из отрицательного отмечу, что дома мы теряли очки, хотя в каждой домашней игре мы обязаны побеждать, как минимум – не уступать. Если бы в этих матчах выиграли, то были бы выше в таблице. Надеюсь, что во втором круге исправим эту ситуацию. В таблице ситуация не выглядит плачевной, нам есть куда расти и к чему стремиться. Есть предпосылки, что можем играть лучше, добиваться большего результата и быть выше в таблице. Для этого каждый должен чуточку больше спрашивать с себя. Возможно, где-то стоит дополнительно оставаться перед и после тренировок в зале», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

После 16 туров РПЛ сезона-2023/2024 «Локомотив» занимает восьмое место, набрав 25 очков.