Спортдир «Оренбурга»: Мажич — строгий, но достаточно открытый человек

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о знакомстве с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

«Милорад, как и любой арбитр, достаточно строгий, говорит только по делу. Но у меня остались приятные впечатления от общения с ним. Не то что он пришёл, отчитался для проформы и ушёл. Мы дискутировали, даже когда ребята уже ушли, мы остались и продолжили обсуждать какие‑то вещи. Поэтому у меня не осталось впечатления, что Мажич — закрытый человек. Он достаточно открытый», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Напомним, в четверг, 30 ноября, Мажич провёл встречу с футболистами и тренерским штабом «Оренбурга». Накануне он посетил игру команды в рамках первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:0).

Мажич – известный сербский арбитр, который работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, обслуживал Суперкубок УЕФА, финал Лиги чемпионов и многие другие важные матчи. По окончании судейской карьеры Милорад занялся обучением арбитров — руководил судейским корпусом чемпионата Кипра и работал инструктором ФИФА. С 2022 года входил в ЭСК РФС. Серб возглавляет департамент судейства с июня этого года.