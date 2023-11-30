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КДК РФС оштрафовал «Оренбург» за скандирования болельщиков в адрес судьи

КДК РФС оштрафовал «Оренбург» за скандирования болельщиков в адрес судьи
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК оштрафовал «Оренбург» за скандирования болельщиков в адрес судьи на матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1).

«Болельщики «Оренбурга» массово скандировали: «Судья — позор российского футбола». Оштрафованы на 20 тыс. рублей. Также за неподобающее поведение команда «Оренбург» оштрафована на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков после 16 матчей. «Ахмат» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков.

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