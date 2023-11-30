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«Зенит» работает над расставанием с Робертом Ренаном в январе

«Зенит» работает над расставанием с Робертом Ренаном в январе
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«Зенит» хочет договориться об уходе бразильского защитника Роберта Ренана в январе. Футболиста могут продать или отдать в аренду, сообщает UOL.

По информации источника, интерес к футболисту проявляют некоторые клубы из Бразилии. Для самого игрока приоритетным является вариант с местом продолжения карьеры в одном из европейских клубов. Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» не заинтересован в том, чтобы отдавать в аренду 20-летнего Ренана.

Роберт — воспитанник «Коринтианса». Футболист дебютировал в бразильской Серии A в матче с «Сантосом» 26 июня 2022 года. 20-летний защитник перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года. В нынешнем сезоне Ренан провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.

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