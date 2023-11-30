Защитник «Локомотива» Тикнизян: глупо отрицать, что уровень РПЛ упал

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян полагает, что уровень чемпионата России упал после отстранения отечественных команд от еврокубков.

«Глупо отрицать, что уровень РПЛ упал. Практика на европейской арене играет нам всем на пользу, даже легионерам, которые едут в сборные. Да, отсутствие еврокубков сказалось на уровне чемпионата. Если посмотреть на таблицу РПЛ, то клубы плотно идут друг к другу, примерно все выравнялись сейчас, на одном уровне. Насколько сейчас в целом высокий уровень чемпионата, если сравнить с тем, что было два года назад? В РПЛ на данный момент неплохой уровень. Но ниже, чем пять лет или даже три-четыре года назад», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Напомним, в конце февраля ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили сборные России и российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине.