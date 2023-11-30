«Ливерпуль» — ЛАСК: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 30 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 встретятся английский «Ливерпуль» и австрийский ЛАСК. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Великобритания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» — ЛАСК.

Напомним, «Ливерпуль» набрал девять очков в четырёх матчах. Команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу своей группы в Лиге Европы. ЛАСК набрал три очка в аналогичном количестве игр — австрийцы занимают четвёртую строчку в квартете. На втором месте французская «Тулуза» (7 очков), на третьем — бельгийский «Юнион» (4).