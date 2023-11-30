Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — ЛАСК. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава аналитического отдела ЦСКА выступил перед Путиным на конференции AI Journey 2023

Глава аналитического отдела ЦСКА выступил перед Путиным на конференции AI Journey 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Глава аналитического отдела ПФК ЦСКА Евгений Шевелёв выступил перед Владимиром Путиным на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023 и представил ему возможности технологий для аналитики футбольных матчей, которые помогут выявлять скрытый потенциал одарённых игроков с раннего возраста, сообщает пресс-служба армейцев в телеграм-канале.

Помощник президента и болельщик ПФК ЦСКА Максим Орешкин также предложил внедрять данную технологию в региональные школы для помощи в работе тренерам и селекционерам.

ЦСКА после 16 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В матче 16-го тура армейцы проиграли «Динамо» (2:3). В следующей игре внутреннего первенства команда Владимира Федотова встретится с «Ростовом». Игра состоится 3 декабря и начнётся в 14:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Агент: у Вагнера есть варианты, но мы ждём предложения от ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android