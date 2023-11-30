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Гуренко: зная регламент, наказания для Галактионова и Баринова могли быть и хуже

Гуренко: зная регламент, наказания для Галактионова и Баринова могли быть и хуже
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Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о решении КДК дисквалифицировать главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова за оскорбления в адрес судейства.

«Конечно, дисквалификации Баринова и Галактионова — потери для «Локомотива» перед матчем с «Зенитом». Дмитрий — капитан и лидер, на котором всё заточено. Возможно, это заставит команду сплотиться и показать лучшую игру. Зная регламент, могло быть и хуже — это минимальное наказание», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дисквалифицирован на два матча за оскорбления в адрес судейства. Напомним, после игры 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) на флеш-интервью Галактионов назвал судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово) и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.

За оскорбительное отношение к судейству Дмитрий Баринов дисквалифицирован на два матча: один — реально, один — условно.

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