Тикнизян рассказал, была ли драка между Дзюбой и Пиняевым после матча со «Спартаком»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, является ли правдой информация о драке между нападающими железнодорожников Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым в раздевалке после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Была информация, что Дзюба и Сергей Пиняев подрались в раздевалке после «Спартака». Это правда? Нет, конечно. Это фейк. У нас дружный коллектив. Как и в нормальной команде, бывают разговоры после матча, но никогда до драк дело не доходило», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что между двумя игроками «Локомотива» произошла драка после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). Причиной конфликта стала обоюдная критика действий на поле.