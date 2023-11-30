«Лион» объявил об уходе Фабио Гроссо с поста главного тренера

Французский «Лион» объявил об увольнении итальянского специалиста Фабио Гроссо с поста главного тренера команды.

«Принимая во внимание текущие результаты и после углублённого анализа ситуации в профессиональной команде, которая в данный момент занимает 18-е место в Лиге 1, «Олимпик Лион» решил реализовать процедуру по расторжению трудового договора Фабио Гроссо и его заместителей.

«Олимпик Лион» хотел бы поблагодарить Фабио Гроссо и его заместителей за их участие и профессионализм с момента вступления в должность во главе профессиональной команды», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Напомним, Фабио Гроссо возглавил французский клуб 16 сентября этого года. Ранее он провёл в «Лионе» два года игровой карьеры – с 2007 по 2009 год.

На данный момент «Лион» располагается на последней строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав семь очков. Команда одержала лишь одну победу в 12 матчах чемпионата.