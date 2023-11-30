Стало известно, когда состоится суд над «Сити», обвиняемым в 115 финансовых нарушениях

«Манчестер Сити» и английская Премьер-лига согласовали время, когда состоится судебное заседание, на котором будет рассматриваться дело о нарушении английским клубом 115 финансовых правил. Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что рассмотрение этого дела судом назначено на позднюю осень 2024 года. При этом подчёркивается, что с большей вероятностью окончательное решение по этому делу будет принято летом 2025 года. Однако в ходе процесса могут возникнуть задержки, из-за которых суд будет вынужден принять решение позднее.

Напомним, в минувшем феврале английская Премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» в нарушении 115 различных финансовых правил, которые клуб совершал с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. АПЛ инициировала расследование по этому делу зимой 2018 года.