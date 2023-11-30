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Наир Тикнизян рассказал, чем схожи Пиняев и Аршавин

Наир Тикнизян рассказал, чем схожи Пиняев и Аршавин
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о том, какие общие черты есть у полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева и бывшего футболиста сборной России, «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина.

«Многие сравнивают Пиняева по стилю с Аршавиным. Вижу ли я общие черты? Возможно. Дриблинг на мелком шаге очень похожий, хорошо работает корпусом и раскачивает соперника. Аршавин когда-то делал так — обыгрывал соперника, как фишки», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Пиняев провёл 16 матчей в составе «Локомотива», в которых отметился двумя голами, а также отдал четыре результативные передачи. Также Сергей принял участие в пяти товарищеских матчах за сборную России, в которых забил два мяча.

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