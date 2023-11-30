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Кафанов: Песьяков тренируется не только больше молодых, а даже больше, чем это нужно

Кафанов: Песьяков тренируется не только больше молодых, а даже больше, чем это нужно
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался о профессионализме голкипера жёлто-синих Сергея Песьякова.

«Сергей говорил, что хочет доиграть до 40 лет? Уверен, что доиграет при его чересчур профессиональном отношении. То есть он тренируется не только больше молодых, а даже больше, чем нужно тренироваться. В том числе и поэтому приходится давать ему паузу в играх. Он приходит на тренировку раньше всех, уходит с неё позже всех, профессионально относится к футболу и в быту», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

34-летний Песьяков принял участие в 15 матчах «Ростова» в текущем сезоне во всех турнирах. За свою карьеру Сергей успел поиграть за «Шинник», «Спартак», «Томь» и «Анжи».

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