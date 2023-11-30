Источник: «Локомотиву» не хватает денег на трансфер Лукаса Веры из «Оренбурга»

Московскому «Локомотиву» не хватает средств для того, чтобы оплатить второй транш за трансфер полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры. «Пари НН» может помочь железнодорожникам, купив у них полузащитника Константина Марадишвили и отказавшись от 60 миллионов рублей за трансфер форварда Тимура Сулейманова. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, клубы уже давно согласовали сумму трансфера, она составит 300 миллионов рублей. Проблема возникла в порядке выплат за переход Веры. Планируется, что железнодорожники выплатят нужную сумму за два транша по 150 миллионов — первый этой зимой, а второй летом. Но у «Локомотива» в данный момент не хватает средств для того, чтобы заплатить нужную сумму летом. Для этого московскому клубу необходимо продать кого-то из своих игроков.

Сообщается, что «Пари НН» хочет приобрести у «Локомотива» Константина Марадишвили за 60 миллионов рублей и взамен готов отказаться от 60 миллионов за Тимура Сулейманова, который перешёл в стан железнодорожников из «Пари НН» на правах аренды. По договору между сторонами в том случае, если Сулейманов сделает семь голевых действий, то «Локомотив» будет обязан выкупить игрока за 60 миллионов рублей. Тимуру осталось лишь одно голевое действие, чтобы сработала опция, но «Пари НН» готов отказаться от 60 миллионов за Сулейманова ради перехода Марадишвили, а средства за переход Константина помогут «Локомотиву» закрыть трансфер Веры из «Оренбурга».

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник «Оренбурга» близок к переходу в «Локомотив». Позднее в московском клубе подтвердили интерес к Лукасу Вере. По информации СМИ, сумма трансфера составит € 3 млн. Личный контракт с Верой уже согласован.