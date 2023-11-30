Президент «Тальерес» высказался об интересе «Спартака» и «Динамо» к Бустосу

Президент аргентинского «Тальерес» Андрес Фасси отреагировал на слухи об интересе к нападающему команду Науэлю Бустосу со стороны московских «Динамо» и «Спартака».

«Бустос пользуется спросом, в том числе и в РПЛ! К нему есть интерес. Но мы посмотрим ближе к трансферному окну. Он отличный игрок, которого все хотят. Не стоит торопиться.

Мы контактируем с тремя клубами: из России, Португалии и Германии. Переговоры идут, поэтому не имею права раскрывать имена», — приводит слова Фасси Sport24.

Сегодня, 30 ноября, издание «351 Deportes» сообщило, что Бустос интересен московским «Спартаку» и «Динамо».

25-летний Бустос является воспитанником «Тальерес». В 2020 году права на футболиста приобрёл «Манчестер Сити». В текущем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов. Действующий контракт игрока с аргентинским клубом рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бустоса в € 4,5 млн.