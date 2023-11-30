Агент Иммобиле: Чиро предпочёл играть по вечерам в ЛЧ, а не переезжать в Саудовскую Аравию

Марко Соммела, являющийся агентом нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле, рассказал, почему его клиент предпочёл остаться в стане «орлов», а не переходить в клубы из Саудовской Аравии, несмотря на их интерес к футболисту.

«В отличие от многих других, Чиро предпочёл наслаждаться вечерами в Лиге чемпионов, а не переезжать куда-нибудь вроде Саудовской Аравии или ОАЭ, хотя он тоже имел возможность уехать.

Чиро вкладывает сердце и душу в каждый матч. Проблема в том, что по отношению к нему проявляют недостаточно уважения. Пресса оказывает слишком большое давление на парней, как Иммобиле.

Может ли Чиро перейти в Саудовскую Аравию в ближайшее время? Сейчас не время для этого. Как я сказал, выбор был сделан в пользу Лиги чемпионов, он доволен нахождением в «Лацио». У него много амбиций. Эти эмоции бесценны и их нельзя компенсировать нефтяными деньгами», — приводит слова Соммелы Football Italia.