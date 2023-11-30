Дмитрий Полоз — самый подешевевший игрок Первой лиги в обновлении Transfermarkt

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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов из Мелбет Первой лиги, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.

Так, самым подешевевшим игроком Первой лиги за последние месяцы стал 32-летний нападающий московского «Торпедо» Дмитрий Полоз — его ценник упал на € 600 тыс. и теперь составляет € 900 тыс.

Топ-10 самых подешевевших игроков Первой лиги:

1. Дмитрий Полоз («Торпедо») — € 900 (- 600) тыс.;

2. Ибрагим Цаллагов («Алания») — € 700 (- 300) тыс.;

3. Даниил Одоевский («Волгарь») — € 600 (- 300) тыс.;

4. Хетаг Кочиев («Родина») — € 500 (- 300) тыс.;

5. Сергей Бородин («Торпедо») — € 800 (- 200) тыс.;

6. Антон Митрюшкин («Химки») — € 500 (- 200) тыс.;

7. Валерий Кичин («Енисей») — € 500 (- 200) тыс.;

8. Марио Чурич («Торпедо») — € 500 (- 200) тыс.;

9. Хусаин Норчаев («Алания») — € 400 (- 200) тыс.;

10. Боян Роганович («Торпедо») — € 200 (- 200) тыс.

Отметим, что в топ-25 самых подешевевших игроков чемпионата входят сразу 11 футболистов московского «Торпедо».