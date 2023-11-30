Бородюк назвал два клуба, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Заслуженный тренер России Александр Бородюк рассказал, какие команды будут до последнего бороться с «Зенитом» за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«На мой взгляд, уровень конкуренции в нынешнем чемпионате останется высоким. Полагаю, что «Краснодар» и «Динамо» до последнего будут бороться с «Зенитом» за чемпионство. Дисквалификация Кордобы? Многие говорят, что «Зенит» — чемпион текущего сезона, но футбол всё покажет. Да, по подбору исполнителей и другим футбольным компонентам петербуржцы являются фаворитом, но, повторюсь, южане и бело-голубые способны до самого финиша конкурировать с подопечными Сергея Семака», — приводит слова Бородюка RT.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 16 встреч. На втором месте «Краснодар» — у «быков» 32 очка за 16 игр. Замыкает тройку «Динамо», у бело-голубых 28 очков.