Глава КДК: «Локомотив» не может обжаловать решение КДК, а у «Краснодара» есть возможность

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что «Краснодар» может обжаловать дисквалификацию нападающего команды Джона Кордобы, которую он получил за оскорбительный жест в адрес арбитра матча с «Уралом» в РПЛ. При этом у «Локомотива» нет возможности обжаловать дисквалификацию тренера команды Михаила Галактионова и полузащитника Дмитрия Баринова за оскорбление судей.

«Обжаловать дисквалификацию футболиста Дмитрия Баринова и тренера Михаила Галактионова «Локомотив» не может по регламенту, так как срок дисквалификации каждого составляет не более двух матчей.

У «Краснодара» такая возможность по Джону Кордобе есть. После заседания КДК мы направляем в клуб резолютивную часть текста решения, в течение семи календарных дней «Краснодар» может подать на апелляцию. Если клуб попросит полный текст решения, то на это у него есть пять календарных дней, а у КДК — 20 календарных дней на изготовление документа. На этот срок время на обжалование дисквалификации приостанавливается. И уже после получения полного текста решения у клуба будут семь дней на подачу апелляции», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Напомним, КДК дисквалифицировал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова на два матча, а Дмитрия Баринова на один матч и ещё одну игру условно за оскорбление арбитров. Кордоба же был дисквалифицирован на три матча РПЛ и одну игру условно.