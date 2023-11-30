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Вратарь «Барселоны» тер Штеген пропустит матч Ла Лиги с «Атлетико» из-за травмы

Вратарь «Барселоны» тер Штеген пропустит матч Ла Лиги с «Атлетико» из-за травмы
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сможет принять участие в грядущем матче испанской Примеры с мадридским «Атлетико», который состоится 3 декабря, из-за болей в спине. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, немецкий вратарь уже три недели не тренировался с остальными игроками сине-гранатовых. При этом подчёркивается, что его состояние здоровья постепенно улучшается. Также отмечается, что тренерский штаб доволен уровнем игры, который в последних матчах демонстрировал запасной голкипер каталонского клуба Иньяки Пенья.

Напомним, «Барселона» сыграет с «Атлетико» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Тер Штеген почувствовал боли в спине, находясь в расположении сборной Германии во время ноябрьского перерыва на игры национальных команд.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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