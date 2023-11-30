«Было смешно!» Наир Тикнизян рассказал, как относится к шоу Дзюбы и Слуцкого

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своём отношении к.юмористическому шоу экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы, а также ответил, готов ли он пойти на программу.

«Как отношусь к шоу «Ну так нельзя» и готов ли пойти на программу, где есть мат? Отношусь максимально лояльно. Кому-то это заходит, а кому-то нет. Артём Дзюба и Леонид Викторович Слуцкий придумали что-то новое на просторах интернета России. Если меня пригласят, я не пойду из-за наличия большого количества мата. Но смотрел выпуск с Дмитрием Тарасовым, было смешно!», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Напомним, после 16 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Локомотив» занимает восьмое место, набрав 25 очков.