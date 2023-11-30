Игрок «Факела» Кудряшов высказался о предстоящем матче с «Балтикой»

Защитник «Факела» Фёдор Кудряшов поделился мыслями о предстоящем мачте 17-го тура РПЛ с «Балтикой». Встреча пройдёт в Воронеже 2 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Балтика» — это хорошая, организованная команда, которая знает, что делать на поле. Для ребят это первый сезон в РПЛ, поэтому они играют самоотверженно. Думаю, что матч будет непростым, так как «Балтика» находится ниже нас в турнирной таблице — она рассчитывает победить, чтобы выйти из зоны стыковых матчей и сократить отставание.

Разумеется, игра имеет большое значение и для нас, поскольку нужно отрываться от группы преследователей и постараться приблизиться к первой восьмёрке. Мы рассчитываем быть как можно дальше от «стыков» к зимнему перерыву», — приводит слова Кудряшова пресс-служба воронежского клуба в телеграм-канале.