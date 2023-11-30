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Тен Хаг по-прежнему рассматривает Онана в качестве основного вратаря «Юнайтед»

Тен Хаг по-прежнему рассматривает Онана в качестве основного вратаря «Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не усомнился в профессиональных навыках голкипера «красных дьяволов» Андре Онана после его неудачной игры в минувшем матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3) и продолжит рассматривать камерунца в качестве основного вратаря команды. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, нидерландский специалист считает, что достоинства Онана перевешивают его недостатки. Камерунский голкипер отлично подходит игровому стилю тен Хага. Подчёркивается, что вероятнее всего тренер «Манчестер Юнайтед» поставит Онана в основной состав на грядущий матч английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом», который состоится 2 декабря в 23:00 мск.

Напомним, в игре с «Галатасараем» Онана совершил две результативные ошибки.

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