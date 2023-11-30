Орлов: ничья с «Локомотивом» будет неплохим результатом для «Зенита»

Футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о предстоящем матче 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге 3 декабря в 16:30 мск.

«Понятно, что на выезде ничья – это тоже неплохой результат. И не надо этого бояться болельщикам, которые кричат «Только победа!». Игра будет сложная. Смотрите, какие погодные условия, а матч пройдёт на открытом воздухе. Посмотрим, каким будет газон и как это всё будет происходить. Но в том, что у «Зенита» будет больше возможностей забить гол, я не сомневаюсь. Только надо их суметь реализовать.

«Зенит» вновь пропустит «Краснодар», если будет ничья? Это не важно. Это временный шаг назад. Сейчас это не вопрос. Главное, чтобы никто травмы не получил и чтобы команда не проиграла. Это длинная гонка. Но я не говорю, что должен быть настрой на ничью. Настрой должен быть на победу. Но если будет ничья, то ничего страшного», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».