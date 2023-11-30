Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — ЛАСК. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

А. Кержаков: если считать лакмусовой бумажкой случай Кокорина и Мамаева, то так мы не пили

А. Кержаков: если считать лакмусовой бумажкой случай Кокорина и Мамаева, то так мы не пили
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков высказался о разнице поколений.

«Всякое и у нас было. Мы не сильно отличались в молодости от наших сверстников в разных поколениях. Но если считать лакмусовой бумажкой случай с Кокориным и Мамаевым, то так мы, конечно, не пили. Я думаю, что так никто не пьёт… Потому что только у них сложилась такая ситуация… В наше время не было соцсетей, но всё равно бывали ситуации, которые становились известными. Газета «Жизнь» всё знала», — рассказал Кержаков в интервью YouTube-каналу TIME.

Напомним, Александр Кержаков недавно покинул пост главного тренера «Спартака» из Суботицы. Команда идёт на 11-м месте в чемпионате Сербии. У команды всего одна победа в семи последних матчах. Российский специалист возглавил «Спартак» 17 июня. Ранее Кержаков работал в кипрском клубе «Кармиотисса», «Пари НН», «Томи» и молодёжной сборной России. Профессиональную карьеру игрока Александр завершил в 2017 году, являясь в то время футболистом «Зенита».

Материалы по теме
Александр Кержаков: Кривцов может стать одним из лучших футболистов России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android