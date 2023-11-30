Футболистка Дженнифер Эрмосо включена в список 25 самых влиятельных женщин года

Футболистка сборной Испании и мексиканского клуба «Пачука» Дженнифер Эрмосо попала в список 25 самых влиятельных женщин года по версии The Financial Times.

Подчёркивается, что испанская футболистка оказалась в этом списке благодаря своим профессиональным качествам, а также из-за того, как она отреагировала на скандальный инцидент, произошедший минувшим летом, связанный с тем, что после победы испанской национальной команды на женском чемпионате мира, бывший президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес поцеловал её. Отмечается, что Эрмосо проявила смелость в этой ситуации, не стала преуменьшать значение инцидента и продолжила защищать себя, несмотря на угрозы со стороны Рубиалеса.

Компанию футболистке в данном списке также составили актриса Марго Робби и певица Бейонсе.