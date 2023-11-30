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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении форварде «Штутгарта» Гирасси

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении форварде «Штутгарта» Гирасси
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Гвинейский нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Эд Ааронс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство английского клуба проявляет интерес к форварду и рассматривают возможность его подписания в январское трансферное окно.

Стоит отметить, что в контракте форварда с немецким клубом предусмотрены отступные в размере € 17,5 млн.

27-летний Гирасси выступает за «Штутгарт» с 2022 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 11 матчах за «швабов» во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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