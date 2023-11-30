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Игрок «Атлетико» Гризманн объяснил, почему Жоау Феликс ушёл в «Барселону»

Игрок «Атлетико» Гризманн объяснил, почему Жоау Феликс ушёл в «Барселону»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о том, почему, на его взгляд, вингер «матрасников» Жоау Феликс решил покинуть команду Диего Симеоне минувшим летом для того, чтобы перейти в «Барселону» на правах аренды.

«Когда ты приезжаешь в мадридский «Атлетико», ты примерно понимаешь, с каким тренером тебе предстоит работать, с какими партнёрами по команде предстоит играть, поэтому ты либо присоединяешься к ним и начинаешь работать, либо у тебя ничего не выходит. Были моменты, когда Жоао работал очень хорошо и усердно, но нужно быть последовательным в словах, поэтому справедливо сказать, что в итоге наступил момент, когда он устал, и его больше не было видно. По этой причине он и клуб приложили усилия для того, чтобы у него была возможности уйти», — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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