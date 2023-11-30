Бригада Карасёва отменила гол Мареза в ворота «Абхы» в матче Про лиги Саудовской Аравии

Сегодня, 30 ноября, российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым обслужила матч 15-го тура Про лиги Саудовской Аравии, в котором встречались «Абха» и «Аль-Ахли». Стартовый свисток игры прозвучал в 18:00 по московскому времени. Гости добились разгромной победы со счётом 6:0.

Сергей Карасев был главным арбитром, ему помогали Алексей Лунёв и Игорь Демешко, а Виталий Мешков работал на VAR. В матче было показано четыре предупреждения, а также отменён один гол, автором которого стал алжирец Рияд Марез, из-за положения «вне игры».

Отметим, что в составе хозяев играли два бывших игрока московского «Локомотива» — Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано. В составе гостей на поле появились такие игроки, как Эдуард Менди, Рожер Ибаньес, Франк Кессье, Рияд Марез, Аллан Сен-Максимин, Габриэль Вейга и Роберто Фирмино.