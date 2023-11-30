Новый владелец «Манчестер Юнайтед» намерен усилить роль британских игроков в команде

Миллиардер и один из самых богатых людей Великобритании Джим Рэтклифф, который на текущий момент близок к приобретению 25% акций «Манчестер Юнайтед», намерен существенным образом изменить систему подбора футболистов для команды, сделав ставку на британских игроков. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Рэтклиффу нравилась модель формирования состава, существовавшая в период работы в клубе сэра Алекса Фергюсона, когда особый упор делался на доморощенных футболистов. По мнению миллиардера, в последние годы «Манчестер Юнайтед» чрезмерно много времени уделяет изучению зарубежных трансферных рынков. Однако подчёркивается, что стратегия с интеграцией в клуб большего количества британских игроков будет возможна только в случае наличия у них необходимых футбольных качеств.