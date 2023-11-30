Радимов высказался о возможной стажировке Аршавина в «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал информацию о возможной стажировке в московском «Динамо» заместителя генерального директора по спортивному развитию санкт-петербургского клуба Андрея Аршавина.

«Если ему нравится, наверное, он хорошо знает Личку. Почему нет? Личка – хороший тренер. Думаю, что в «Зените» Аршавин все знает, поэтому надо другой клуб выбирать и со стороны интереснее», — приводит слова Радимова «РИА Новости».

Напомним, ранее Аршавин в рамках обучения на тренера в академии РФС прошёл стажировку в «Динамо» у главного тренера Марцела Лички. Недавно появилась информация, что бывший игрок «Зенита» вновь обратился в московский клуб с просьбой о новой стажировке.