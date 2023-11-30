Игрок «Пари НН»: о беспределе судей говорит не один Юран. Возьмите наш матч с «Зенитом»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Тихий высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге, также упомянув главного тренера команды Сергея Юрана.

«Юран в последнее время часто разгромно критикует судейство во флеш-интервью и на пресс-конференциях. Согласен ли я с ним? Такие высказывания — это крик души. Об этом беспределе говорит не только Николаич — и уже не первый сезон. Все ждали улучшений с появлением VAR, но с ним спорных решений стало ещё больше. Ничего не меняется. Возьми наш матч с «Зенитом» в первом круге. Дуглас Сантос в прыжке бьет локтем мне по лицу — а трактовка от ЭСК пришла такая, что якобы я своим лицом сам нашёл его локоть. Ну смешно же!

Психологически тяжело играть в таких условиях. На нас смотрят наши семьи, болельщики, руководство — все болеют за команду. А ты просто беспомощен из-за некоторых решений, которые не поддаются никакой логике. И пофиг на твои усилия. Но я не говорю, что все наши судьи плохие — есть и обратные примеры», — приводит слова Тихого Sport24.

Напомним, в текущем сезоне Дмитрий Тихий провёл девять матчей в составе «Пари Нижний Новгород».