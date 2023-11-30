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Беллингему может понадобиться операция на плече, поскольку футболист играет через боль

Беллингему может понадобиться операция на плече, поскольку футболист играет через боль
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем может пропустить порядка двух месяцев в случае, если согласится на операцию на плече, которое он травмировал в начале ноября в матче испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:0). Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, сейчас Беллингем испытывает боль в плече. Оперативное вмешательство является одним из вариантов того, как можно помочь футболисту. При этом подчёркивается, что на сегодняшний день у английского полузащитника нет желания оперироваться и пропускать игры мадридского клуба.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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