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Гол Бензема с пенальти помог «Аль-Иттихаду» обыграть «Аль-Халидж» в матче Про-Лиги

Гол Бензема с пенальти помог «Аль-Иттихаду» обыграть «Аль-Халидж» в матче Про-Лиги
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Сегодня, 30 ноября, состоялся матч 15-го тура Саудовской Про-Лиги между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Халиджем». Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. Команды играли на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» в Джидде. «Аль-Иттихад» победил «Аль-Халидж» со счётом 4:2, а бывший нападающий мадридского «Реала» и обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема отметился одним забитым мячом.

В самом начале встречи, на девятой минуте, Игор Коронадо открыл счёт в матче, выведя «Аль-Иттихад» вперёд. Вскоре, на 29-й минуте, в ворота «Аль-Халиджа» был назначен пенальти. Карим Бензема уверенно реализовал 11-метровый удар, удвоив преимущество хозяев. В конце первой половины, на 45-й минуте, Халед Нарей отыграл один мяч, также реализовав пенальти. На 64-й минуте уже Абдерразак Хамдалла реализовал 11-метровый удар хозяев, забив третий гол «Аль-Иттихада». Отметим, что Бензема к этому моменту покинул поле. На 74-й минуте Закария Аль-Хавсави сделал счёт разгромным. В концовке, на 90-й минуте Фаваз Аль-Тораис отыграл один мяч, установи окончательный счёт встречи — 4:2, победа «Аль-Иттихада».

После результата этого матча «Аль-Иттихад» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Аль-Халидж» же находится на 14-й строчке, заработав 13 очков в 15 встречах.

Саудовская Аравия - Про лига . 15-й тур
30 ноября 2023, четверг. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
4 : 2
Аль-Халидж
Сайхат
1:0 Коронадо – 9'     2:0 Бензема – 29'     2:1 Нарей – 45'     3:1 Хамдалла – 64'     4:1 Аль-Хавсави – 74'     4:2 Аль-Тораис – 90'    
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