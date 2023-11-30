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«Величайший». Самая сексуальная футболистка сделала выбор между Месси и Роналду

«Величайший». Самая сексуальная футболистка сделала выбор между Месси и Роналду
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Футболистка сборной Хорватии Ана Мария Маркович сравнила нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси с форвардом «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также ответила, кто из них является лучшим футболистом всех времён.

«Мой любимый футболист — Криштиану Роналду, потому что он очень дисциплинированный. Из-за него я ношу седьмой номер; из-за него я играю в футбол.

Он моя мотивация. Меня не волнует, что у кого-то больше трофеев, чем у него. В моем сердце он величайший всех времен, и так будет всегда», — приводит слова Маркович издание Sportske.

Напомним, в прошлом сезоне Месси провёл за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. В составе «Интер Майами» футболист выиграл Кубок лиг.

Криштиану Роналду в текущем сезоне Саудовской Про лиги сыграл в 13 матчах в составе «Аль-Насра», в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами. Португалец — лучший бомбардир чемпионата на данный момент.

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