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Вратарь «Атлетико» Облак: без Роналду и Месси Примера стала более равной, но не проще

Вратарь «Атлетико» Облак: без Роналду и Месси Примера стала более равной, но не проще
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Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак поделился мнением об уровне испанской Ла Лиги после ухода форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси в другие чемпионаты.

«Ла Лига сейчас стала более равной, чем раньше. Все команды очень хороши, и каждый матч очень сложный. Ла Лига очень конкурентоспособна.

Раньше весь мир говорил о Криштиану [Роналду] и Месси, но сейчас без них Ла Лига не стала проще, чем раньше. Ла Лига по-прежнему очень конкурентоспособна, здесь играют отличные футболисты», — приводит слова Облака Mundo Deportivo.

После 14 сыгранных туров турнирную таблицу испанской Ла Лиги возглавляет мадридский «Реал». В активе команды 35 очков. Столько же очков набрала «Жирона». «Атлетико» и «Барселона» занимают третье и четвёртое место имея в своём активе по 31 очку.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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