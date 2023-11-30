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«Он был моим водителем». Салах — о Майке Ричардсе во время их игры за «Фиорентину»

«Он был моим водителем». Салах — о Майке Ричардсе во время их игры за «Фиорентину»
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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о взаимоотношениях с экс-защитником «Манчестер Сити» Майком Ричардсом в сезоне-2014/2015, когда они оба выступали за «Фиорентину».

«Ричардс — это один из самых сумасшедших парней, которых я когда-либо встречал. Он действительно хороший человек. Когда я играл в «Фиорентине», моя семья находилась в Лондоне, и он тоже остался один, мы всегда ходили вместе выпить кофе. У меня не было машины, поэтому он всегда заезжал за мной перед тренировкой и после неё для того, чтобы отвезти домой. В то время он был моим водителем!

Мы очень весело проводили время. Он притворялся, что говорит по-итальянски лучше меня, но все знают, что это не так. Но он отличный парень, и мы были очень близки и поддерживали связь», — приводит слова Салаха Sky Sports.

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