Тикнизян объяснил, почему женился на Яне Ромашкиной всего через полгода после знакомства

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как начались его отношения с телеведущей Яной Ромашкиной, а также объяснил, почему они поженились всего через полгода после знакомства.

«Многие удивлялись, как быстро всё произошло. Как начались отношения? Мне неизвестно, что за нами следят тысячи людей (смеётся). С Яной мы познакомились в апреле, поженились вот недавно. Для кого-то быстро, а для меня это своевременно, когда вы в осознанном возрасте понимаете, что друг с другом хорошо и вы друг друга дополняете и делаете лучше. Меня Яна точно делает лучше как человека. Я ей очень благодарен, она меня сильно поддерживает, присутствует на матчах «Локомотива», часто приезжает в Армению на домашние матчи сборной.

Я в ней уверен как в самом себе, поэтому нет смысла тянуть или откладывать. Если ты всем сердцем любишь и осознанно делаешь выбор, то какая разница – женишься через шесть месяцев или спустя два года? Разница в том, что если женишься через два года, то для девушки это будет показателем того, что где-то не был уверен или сомневался. А я ни в чем не сомневался с ней, я очень рад! Этот человек – моя жена. Не просто слово «жена» — это опора, семья и мой дом. Яна – тот человек, к кому я хочу всегда возвращаться из сборной и со сборов, всегда хочу быть вместе. Не люблю говорить высокие слова, люблю показывать на деле. Со временем люди поймут, что наше отношение и семья – это не мимолётное увлечение, а действительный выбор двух серьёзных людей», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Напомним, предложение Тикнизян сделал после матча 9-го тура РПЛ, в котором его «Локомотив» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге — 2:1. Победный гол тогда забил именно защитник железнодорожников. Предложение футболист сделал на Останкинской телебашне на следующий день после этой игры.