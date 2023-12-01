Игрок «Зенита» Кассьерра попал в десятку лучших завершителей мира, обогнав Мбаппе и Салаха

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра занял восьмое место в рейтинге лучших финишёров мира согласно статистическому исследованию CIES Football Observatory.

Этот показатель рассчитывается посредством умножения количества голов, забитых в чемпионате за 90 минут на коэффициент пересчёта нанесённых ударов. Учитывались показатели только тех футболистов, которые сыграли не менее 720 минут в национальном чемпионате за одну и ту же команду в текущем сезоне.

Таким образом, колумбийский нападающий «Зенита» оказался в этом рейтинге выше бомбардира «ПСЖ» Килиана Мбаппе (десятое место), форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна (14-е место), а также вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (25-е место). Возглавил рейтинг нападающий «Баварии» Гарри Кейн.