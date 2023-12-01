Холанд — десятый в рейтинге лучших трансферов в истории «Ман Сити» по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших трансферов «Манчестер Сити» за всю историю клуба. Первое место занял переход Давида Сильвы из «Валенсии» в 2010 году. На втором месте расположился трансфер Колина Белла из «Бери» в 1966 году. Замкнул тройку переход Серхио Агуэро из «Атлетико» Мадрид в 2011 году.
Топ 10 лучших трансферов в истории «Манчестер Сити»:
1. Давид Сильва, из «Валенсии» в 2010 году.
2. Колин Белл, из «Бери» в 1966 году.
3. Серхио Агуэро, из «Атлетико» в 2011 году.
4. Кевин Де Брёйне, из «Вольфсбурга» в 2015 году.
5. Фрэнсис Ли, из «Болтона» в 1967 году.
6. Венсан Компани, из «Гамбурга» в 2008 году.
7. Яя Туре, из «Барселоны» в 2010 году.
8. Фернандиньо, из «Шахтера» в 2013 году.
9. Майк Саммерби, из «Суиндона» в 1965 году.
10. Эрлинг Холанд, из «Боруссии» Дортмунд в 2022 году.