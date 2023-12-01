«Ливерпуль» разгромил ЛАСК со счётом 4:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места

Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024, где встречались английский «Ливерпуль» и австрийский ЛАСК. Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Великобритания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Ливерпуль» разгромил ЛАСК со счётом 4:0 и прошёл в плей-офф турнира.

В самом начале встречи, на 12-й минуте, Луис Диас открыл счёт в матче, выведя «Ливерпуль» вперёд. Вскоре, на 15-й минуте, Коди Гакпо удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме, на 51-й минуте, Мохамед Салах сделал счёт разгромным. В концовке, на 90+2-й минуте, Гакпо оформил дубль и установил окончательный счёт встречи — 4:0, победа «Ливерпуля».

После результата данного матча «Ливерпуль» набрал 12 очков в пяти матчах. Команда Юргена Клоппа прошла в плей-офф турнира с первого места. ЛАСК набрал три очка за аналогичное количество игр — австрийцы занимают четвёртую строчку в квартете.