«Аякс» проиграл «Марселю» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 30 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались французский «Марсель» и нидерландский «Аякс». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе, Франция. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

В самом начале встречи команды обменялись голами. На 9-й минуте забил форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг, а на 10-й минуте сравнял счёт Брайан Бробби. НА 27-й минуте Шансель Мбемба вновь вывел хозяев вперёд. На 30-й минуте Бробби оформил дубль и снова сравнял счёт. На 48-й минуте Обамеянг сделал счёт 3:2.На 80-й минуте игрок «Аякса» Арджани Марта забил третий гол своей команды. Победу французам принёс третий гол Обамеянга, забитый с пенальти на 90+3 минуте.

«Марсель» набрал 11 очков и занимает первое место в группе В. «Аякс» с двумя очками занимает последнюю строчку и потерял шансы на выход из группы в плей-офф Лиги Европы.