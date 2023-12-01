Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аякс» проиграл «Марселю» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

«Аякс» проиграл «Марселю» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались французский «Марсель» и нидерландский «Аякс». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе, Франция. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

В самом начале встречи команды обменялись голами. На 9-й минуте забил форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг, а на 10-й минуте сравнял счёт Брайан Бробби. НА 27-й минуте Шансель Мбемба вновь вывел хозяев вперёд. На 30-й минуте Бробби оформил дубль и снова сравнял счёт. На 48-й минуте Обамеянг сделал счёт 3:2.На 80-й минуте игрок «Аякса» Арджани Марта забил третий гол своей команды. Победу французам принёс третий гол Обамеянга, забитый с пенальти на 90+3 минуте.

«Марсель» набрал 11 очков и занимает первое место в группе В. «Аякс» с двумя очками занимает последнюю строчку и потерял шансы на выход из группы в плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы . Группа B. 5-й тур
30 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
4 : 3
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Обамеянг – 9'     1:1 Бробби – 10'     2:1 Мбемба – 26'     2:2 Бробби – 30'     3:2 Обамеянг – 48'     3:3 Акпом – 79'     4:3 Обамеянг – 90+3'    
Удаления: нет / Бергёйс – 63'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android