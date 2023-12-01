«Мольде» сыграл вничью с «Карабахом»
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Норвежский «Мольде» и азербайджанский «Карабах» сыграли вничью со счётом 2:2 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете H. Встреча прошла на стадионе «Акер» в Мольде.
Счёт открыл на 12-й минуте полузащитник гостей Жунинью. Долгое время «Карабах» был впереди, но на 82-й минуте хавбек Кристиан Эриксен с передачи Кристоффера Хёугена. Он же на 87-й минуте забил вновь. На этот раз Эриксену ассистировал Эмиль Брейвик. «Мольде» не смог удержать преимущество. На 90+5-й минуте Бахлул Мустафазаде с паса Элвина Джафаргулиева установил окончательный счёт — 2:2.
На счету обеих команд стало по семь очков. Перед последним туром «Карабах» занимает в группе второе место, опережая «Мольде» по сумме личных встреч.
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