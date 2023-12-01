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В соцсетях Лиги конференций эмблему московского ЦСКА опубликовали вместо украинской «Зари»

В соцсетях Лиги конференций эмблему московского ЦСКА опубликовали вместо украинской «Зари»
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В официальной социальной сети X (ранее Twitter) Лиги конференций допустили ошибку в эмблеме украинского клуба «Заря» при публикации результатов матчей 5-го тура групповой стадии турнира, сообщает ua.tribuna.com.

Вместе эмблемы «Зари» был логотип московского ЦСКА. Спустя некоторое время ошибочный пост удалили и опубликовали исправленный вариант.

Напомним, «Заря» потерпела разгромное поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций с «Гентом» со счётом 1:4.

После пяти туров «Заря» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив четыре очка. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В заключительном туре команда сыграет с исландским «Брейдабликом».

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