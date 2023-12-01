Женская сборная России разгромила Парагвай в товарищеском матче

Женская национальная команда России разгромила сборную Парагвая в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе Национального центра женского футбола в городе Ипан, Парагвай и завершилась победой сборной России со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Лина Якупова, Яна Шеина и Валерия Бизенкова.

Свой следующий матч сборная России вновь проведёт с Парагваем. Встреча состоится в ночь с 3 на 4 декабря.

Команды отправились в Южную Америку 25 ноября, а вернутся в Россию 5 декабря. Ранее в октябре женская национальная команда, составленная из игроков до 20 лет, и молодёжная команда провели выездные матчи в Аргентине. Россиянки одержали победы в трёх из четырёх встреч, ещё одна игра завершилась вничью.