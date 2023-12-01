Наставник «Гента» — о травме Нарди: это ужасно, я никогда такого не видел

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук подвёл итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций с «Зарёй» (4:1), омрачённого травмой французского голкипера бельгийского клуба Поля Нарди.

«Мы рады, что выиграли этот матч и снова вышли в плей-офф, но после случившегося всё это отходит на второй план. Нет ни эйфории, ни радости. Все понимают, что произошло. Это ужасно. Нога, которая ломается без контакта, без удара. Никогда такого не видел с тех пор, как занимаюсь футболом…

Нарди — суперпрофессионал, который живёт ради своего спорта, который работает над своим телом. У него огромный талант. Мысли команды, персонала, всех в команде — с Полем. Для него это новый вызов. Боюсь, что он выбыл надолго и больше не будет играть в этом сезоне.

Я очень уважаю тот факт, что, несмотря на сложные условия, в которых приходится работать, «Заря» пытается добиться хороших результатов, бороться за очки в еврокубках. Мы провели с ними две трудные игры. Все её игроки и персонал заслуживают уважения», — приводит слова Ванхазебрука La DH Les Sports+.

Нарди получил перелом голеностопа во втором тайме, при попытке выбить мяч. Вратарь унесли с поля на носилках.