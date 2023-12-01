Фабио Каннаваро: Беллингем самый подготовленный игрок в мире

Бывший футболист Фабио Каннаваро высказался о полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.

«Он самый подготовленный игрок в мире. Он игрок, который лучше всех и быстрее всех интегрировался в команду. Это было впечатляюще. Для меня это было удивительно. Ощущение, будто этот парень вошёл в раздевалку, он стукнул по столу и сказал: «Вот я, я здесь главный», — приводит слова Каннаваро AS.

Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в €150 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами.

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